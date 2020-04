2020 Umývanie rúk ako novinka – Bilancia, čo dal vírus mne a Tebe 2.

Milý anonymný čitateľ, pokračujeme... univerzálne, celospoločensky, národne a lokálne... čo nám vírus korony možno prezieravo, ale skôr „nevedomo a neúmyselne“ dal... Tento text má aj pokračovanie...

Zapadné Tatry, 2005, Nový rok (ZDob)

Naposledy som bola dosť osobná, dnes to bude o Prírode, o Ľuďoch, o Mestách a o Hľadaní pravdy.

Ďalej sa dočítate viac o Lige za duševné zdravie a o Globálnom Partnerstve za Vodu.

Príroda

Vplyv víru na prírodu je podľa mňa prevažne pozitívny. Gréta má radosť. Ľudia nelietajú, uhlíkovú stopu nezanechávajú, rieky sú čisté, v Benátkach sa čudujú ako až veľmi, v Terste majú delfíny... Idylka.

Ľudia majú čas zbierať odpadky v lese a v jazerách, cítia sa v prírode ako doma a vítaní, veď aj sú, keď sa tam správajú kultivovane. Ľudia sú príroda, tak stačí zobrať si domov, to, čo do prírody nepatrí, recyklovať plechovky, sklo, papier, plasty a komunál, čo nepotrebujem, venujem ďalej, jedlo zdieľam s tými, čo nemajú, varím si sám, využívam plodiny, ktoré okolo mňa rastú a kvitnú, na jar je toho dosť.

Od žihľavového elixíru, cez zázvorový životabudič, čaj z podbeľa, kúpeľ vo vode so soľou namiesto chémie, jahôdky, marhuľky, hríbiky... čokoľvek chutné a jedlé, rybačka s rybárskym lístkom, kŕmenie zveri, postavenie vtáčej búdky na sídlisku, podpora včelárstva, stavanie hmyzích hotelov, kompostovanie, postavenie bylinkovej špirály, pestovanie mačacieho trávnika, klíčenie fazuli... čokoľvek.

Netreba rozprávať o globálnom otepľovaní, ekonomický rast klesol a celkom prirodzene teda klesne aj otepľovanie planéty. Keď vnímame Gayu ako živý organizmus, tešíme sa, ako vďaka víru začína prenádherne prosperovať a ako si vie sama poradiť, s nami aj bez nás, je to na nás.

Reykjavik 2011, retroizba v múzeu a mimikry jednej nórskej Júlii (ZDob)

Ľudia

Ľudia si začali vážiť, čo pre nich bolo samozrejmosťou. V prvom rade zdravie. Spomalili, konečne si uvedomili svoju zraniteľnosť a smrteľnosť. Podnikajú preventívne opatrenia, aby posilnili svoju imunitu. Začínajú sa starať o svoje fyzické a duševné zdravie. Plne si uvedomujú, čo to pre nich osobne znamená. Kedy sú reálne šťastní a kedy si len šťastie nahrádzali nejakými barličkami, či už vo forme zhromažďovania hmotných statkov, alebo vysokými pracovnými postami, citovým vydieraním, čímkoľvek...

Ľudia spomalili. Začali sa venovať svojim rodinám. Ak majú deti, vyskúšali si, aké ťažké povolanie majú pedagógovia. Rodičia konečne spoznávajú svoje deti v tej najrýdzejšej podobe, už začínajú rozumieť, ako veľmi sa na nich podobajú a prečo sa im narodili. Aby ich niečo naučili o živote, aby im niečo zrkadlili, aby im dali možnosť im odovzdať hodnotový rebríček, životné know-how, komunikačné schopnosti, stratégie prežitia v dnešnej dobe atď. Rodičia majú najlepšiu lekciu WORK and LIFE BALANCE, čiže rovnováha medzi životom a prácou.

Keď ľudia deti nemajú, možno majú nejakých spolubývajúcich. Učia sa spolu s rešpektom komunikovať, brať strachy a úzkosti toho druhého za prirodzené, vedia sa lepšie objať, vypočuť, podporiť.

Manželom to môže pomôcť stvoriť potomka alebo zlepšiť manželstvo. Spolubývajúcim homosexuálnym párom to môže prospieť k plnohodnotnému prežívaniu prítomného okamihu. Ľuďom, čo bývajú síce spolu, ale každý z nich je svojim spôsobom osamelý, to môže pomôcť prekonať rozpaky a spoznať jeden druhého lepšie vo vzájomných samotách.

Starí ľudia možno zrazu majú pozornosť rodiny a susedov, niekto im nakúpi, iný vynesie kôš, iný od nich kúpi obháčkované veľkonočné vajíčko alebo krásne upletený korbáč.

Rozhádaní ľudia sa možno zmieria, lebo počas núdzového stavu je to racionálne.

Kolegovia budú lepšie spolupracovať, nech ich firma prežije, prípadne nájde nové diery na trhu.

Susedia sa budú zdraviť a so záujmom pýtať jeden druhého, ako zdravíčko.

Kamaráti sa nám vytriedia, kto sú tí naozajstní? Kamaráti detí budú spolu komunikovať cez skajp, messenger alebo inak, aby sa aspoň videli a spoločne zahrali vo virtuálnom prostredí, keď už sa nesmú navštíviť, lebo rodičia sú opatrní.

Každý má možnosť, sa zamyslieť. Čo sám so sebou? Čo som odkladal, odkladala? Čo je pre mňa naozaj dôležité? Prečo nie som šťastný? Čo môžem pre svoje šťastie spraviť sám? Ako môžem byť nápomocný ostatným? Komu chcem byť nápomocný? Chcem si užiť nezamestnanosť, aspoň raz v živote sa do ničoho nenútiť, len byť a pozorovať, čo sa deje bez môjho pričinenia?

Napíšem rodičom? Zmierim sa s bratom? Zájdem babke na hrob? Odpustím si už konečne? Vymaním sa zo svojho programu seba deštrukcie? Spoznám sám seba? Spoznám svoje hranice? Spoznám Slovensko? Nájdem si partnera alebo partnerku podľa svojho gusta? Pozvem kolegyňu na kávu? Nazbieram odvahu na randenie v rúšku?

To by boli príbehy pre pravnúčence, ako sa prababka a pradedko spoznali v čase „Cholery“.

Reykjavik, muzikálny a kaviarňový, počas Pride 2011 (ZDob)

Mesto

Ľudia v meste využívajú voľné chvíle na šport, umenie, koníčky, pobyt v prírode. Uvedomia si, že nepotrebujú bezbreho konzumovať tovary, nakupovať v shoppingoch, aby boli spokojní. Kupujú len nutné na internete a podporujú lokálny dizajn, remeslá, uvedomujú si, kto čo vyrobí a či to stojí za to podporiť.

Žijú minimalisticky.

Všeobecne, začne platiť „quality over quantity“... či sa to týka nakupovania, kamarátov, času... kvalitne strávený čas v kvalitnej spoločnosti.

Vznikajú nové vtipy. Ľudia sú tvoriví a smejú sa spolu. Vznikajú nové pesničky trefne reagujúce situačným humorom, komici majú možnosť sa vyblázniť. Všade je inšpirácia na kreativitu.

Planétu doslova kopla Múza. Niekto si založí blog na SME, iný konečne vydá knihu online, lebo sa mu podarí vyzbierať dosť zdrojov pomocou crowd-fundingu.

Venujeme sa koníčkom, ktoré sme odkladali na horšie časy. Učíme sa hrať na ukulele, oprášime fotokomoru, veterána v garáži, opravíme skúter, predáme motorku a kúpime loď... čokoľvek.

Upraceme si doma, vytriedime nepotrebné, posunieme ľuďom v núdzi. Máme zrazu čistý priestor, čisté okná, lepší spánok, lepší pocit.

Venujeme sa dobrovoľníctvu. Vznikajú prenádherné iniciatívy. Napríklad www.smepripraveni.sk, však si preštudujte.

Paródia reklamy na islandskú značku outdoorového oblečenia 66stupňov, nakúpené v outlete, nové majiteľky Zuzana a Júlia sú nadšené, tam kde vznikol prvý parlament v Európe, tam kde sa stretávajú americká a európska litosferická doska (Honza alebo Zdeněk)

Liga za duševné zdravie má zrazu toľko ponúk na spoluprácu, že nevedia kde začať, aby to bolo najracionálnejšie.

Pozrite si prosím linky pod článkom. Vybrala som pár, čo ma najviac zaujali. Veľmi užitočný je grafikon, ako zvládať domácu izoláciu.

Ďalej zdieľam ich stránky Kolobeh života, Menej alkoholizmu a ADHD dospelých.

Ak sa niekomu páči práca organizácie, chce jej darovať 2percentá zo svojich daní alebo finančný príspevok, isto sa potešia a môže to doslova zachrániť životy.

Na Slovensku máme veľmi slabé povedomie o duševnom zdraví, ako takom. Zlepšuje sa to vďaka Nezábudke a iným krásnym projektom, ale reálne, ak sa vo Vašom okolí nevyskytne problém typu schizofrénia člena rodiny, alebo adikcia na tvrdých drogách... veľmi sa o problém nezaujímate.

A keď už problém je, na koho sa obrátiť? Keď ma prestane baviť život, na koho sa obrátiť?

Prevencia je najlepší lekár, preto prosím venujte tejto organizácii pozornosť, nech môžu čo najlepšie vykonávať svoju prácu a nech vedia opätovne čo najpresnejšie zadefinovať: Čo od nich spoločnosť v súčasnosti očakáva a ako to čo najefektívnejšie dosiahnuť s čo najväčšou pridanou hodnotou za čo najmenej peňazí.

Ja vidím napríklad potenciál v tom, aby existovala non-stop telefonická linka, lacné call-centrum s brigádnikmi, ktorí by boli ako administrátori pre volajúcich, boli by zaškolení, ako rozpoznať človeka, ktorý si len chce pokecať od človeka, ktorý je nebezpečný sám pre seba alebo ostatných.

Iba prípady druhého typu by boli prepojené konkrétnym odborníkom, psychiatrom, psychológom, psychoanalytikom... podľa konkrétneho a jasného kľúča.

Vďaka spoločenskému dopytu a podpore konkrétnych politikov, je teraz viac financií na rôzne zlepšováky, ale stále je dosť, čo urobiť, tak prosím myslite aj na túto organizáciu a verím, že si tým „predplatíte“, že ich pomoc priamo potrebovať nebudete... opäť tá karma.

Štúdia Dunaja pri sútoku s Moravou... pre účely výtvarného umenia a miešania olejových farieb (ZDob)

Globálne Partnerstvo za Vodu (Global Water Partnership) , ktoré má v Bratislave nielen slovenskú, ale aj regionálnu pobočku, ochotne príjme dobrovoľníkov a zapojí ich do projektov.

GWP CEE je určené pre 12 krajín a populáciu 152 miliónov ľudí, čiže presne 1⁄4 všetkých Európanov obývajúcich 2 milióny km2.

Väčšina územia je tvoreného dvomi riečiskami, ktoré ústia do Baltského a Čierneho mora. Rieky v Estónsku, Lotyšsku, Litve a Poľsku a do istej miery aj na Ukrajine ústia do Baltského mora a rieky v Bulharsku, Maďarsku, Českej republike, Moldavsku, Rumunsku, Slovenskej republike, Slovinsku a aj časti Ukrajiny, v povodí Dunaja, Dnepru a Dnestru, sa vlievajú do Čierneho mora.

Členenie zemegule podľa riečísk a spodných vôd, zdrojov vody, tokov a opätovným vyústením, mi dávajú oveľa väčší zmysel ako národné štáty a ich mieste lokal-patriotizmy.

Táto organizácia má ako filozofiu a metodológiu Integrované riadenie vodných zdrojov (IWRM).

Ak to niekoho zaujíma viac, prečíta si, alebo mi môže napísať.

Tieto linky sú v anglickom jazyku, ale rada preložím, ak by niekoho niečo konkrétne zaujalo:

https://www.facebook.com/GWPCEE/

https://twitter.com/GWPCEE

https://www.youtube.com/user/GWPCEE

https://www.gwp.org/globalassets/global/gwp-cee_files/regional/factsheet-gwpcee.pdf

Júlia chutná miestne lahôdky 2011 (ZDob)

Ľudia disponujú rozumnejšie so svojim časom a doprajú si prácu aj odpočinok.

Prácu na záhrade, prácu za počítačom... Konečne si začíname poriadne vážiť zdravotníkov, učiteľov, policajtov, vojakov, hasičov... tie povolania sú zasa o tom, o čom boli, keď sa konkrétni ľudia rozhodovali, kým chcú byť, keď vyrastú. Vojaci majú napríklad oveľa zaujímavejšiu náplň práce, než byť zavretí v kasárňach... môžu flirtovať s dámou, čo si zakryla noštek rúškom len do polovičky a on ju pritom videl a oslovil.

Mesto krásnie. Všade sa stavia a rekonštruuje. Raj pre malých aj veľkých chlapcov. Všade bagre a kráčavé rýpadlá. Vysádzajú sa kvety a stromy, predzáhradky také pekné ešte neboli, ľudia si potrpia na estetične a prispievajú k nemu aktívne.

Je dopyt po celospoločenskej diskusii na oveľa vyššej úrovni a veci verejné začínajú zaujímať aj predtým pasívnych ľudí. Každý chce vedieť čo najviac, stáva sa odborníkom, krčmové reči sa vedú doma a ľudia začínajú skôr hľadať skutočnú pravdu.

Reykjavik 2011, čo sa mi v meste páči a čo v meste hľadám (ZDob)

Hľadanie pravdy

Ľudia čítajú doma Bibliu aj Korán, podaktorí konečne pochopia Pieseň piesní, ľudia majú dopyt po kvalitnom toku informácií, racionálnych a konštruktívnych debatách a diskusiách, zlepšujú politickú kultúru na Slovensku a žijú svoj osobný INFORMAČNÝ VEK.

Skepticky prijímajú názory z reklám a televízorov, pýtajú sa validné otázky, starší spoluobčania sa zapájajú a stretávajú sa s patričnou úctou, zakladajú si profily na sociálnych sieťach a začínajú si budovať sieť kontaktov, plánujú sa navštevovať, majú nádej, že spoznajú pravú lásku na staré kolená.

Bratislava je dnes fajn mesto. Je veľmi zelená, najmä keď bývate v Karlovke, na Devíne, v Dúbravke, ale aj v Petržalke. Je kde sa kúpať, je kde bicyklovať, je kde sa kajakovať... Môžeme čokoľvek. Robíme to dnes so škandinávskym odstupom a vzájomným rešpektovaním privátneho priestoru toho druhého.

Vychádzame si v ústrety, moja sloboda končí tam, kde obmedzuje slobodu niekoho iného.

Vďaka novej politike sa vraciame späť k našim pôvodným ideálnom... je v poriadku byť čestný, pracovitý, naivný... karma je zdarma a Univerzum je štedré, On je Veľký ja som Maličká... alebo akokoľvek tomu veríte alebo to cítite, alebo to skúmate, alebo tomu reálne aj ROZUMIETE.

Husavik, 2011 (ZDob)

Lebo ja len vnímam a ničomu v skutočnosti nerozumiem, ale vôbec, ale vôbec mi to neprekáža, práve naopak, kochám sa v tom.

A Vy? A Ty?

Ako sa máte? Ako zdravíčko? Páčil sa článok? Čo Vám-Tebe korona dala? Čo je pozitívne na núdzovom stave?

Vďaka za prípadne zvýšenie karmy alebo zdieľanie na sociálnych sieťach.

Západné Tatry 2005, Nový rok 2 (ZDob)

