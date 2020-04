2020 Umývanie rúk ako novinka – Bilancia, čo dal vírus mne a Tebe 1.

Milý anonymný čitateľ, toto píšem Tebe na želanie. Pokúsim sa byť čo najosobnejšia a najúprimnejšia a som naozaj zvedavá na diskusiu pod článkom, čo COVID19 dal Tebe... možno si nakoniec to SME aj predplatíš.

Ako sa vraví, netreba plakať nad rozliatym mliekom, všetko zlé je na niečo dobré, prípadne slovami Karla Kryla: „děkuji, děkuji za bolest, jež učí mne se tázat...‟

Vedľajším efektom korony je veľa dobrého. Pokúsim sa zosumarizovať, čo som si stihla uvedomiť: najprv sama v sebe, s otvoreným srdcom, potom celoplanetárne, celospoločensky, národne a lokálne.

Tieto veci tu vždy boli a budú, len vďaka korone ich vidím zreteľnejšie.

Keď chceš, vidíš lásku všade (ZDob)

Snažím sa žiť, aby sa vyprofilovala najlepšia možná forma mňa, ako by to povedal Solovjov vo svojom „Zmysle lásky“ (SOLOVJOV, Sergej: Život a dílo Vladimíra Solovjova, s. 536-553).

Snažím sa rozdeliť čas medzi prácu a rodinu, aby som mala pocit úplného naplnenia a sebarealizácie.

Mám prácu na 8 hodín, férového zamestnávateľa, príjemných kolegov aj výhľad a mám to blízko bydliska. Náplň práce ma síce baví, ale nie natoľko, aby som nad ňou rozmýšľala po práci. Vypnem po 8 hodinách počítač a venujem sa rodine. Je to optimálne, lebo mi zostáva denne cca 1-2 hodiny na dobročinnosť. Mám pravidelný plat, dobré vzdelanie, malé výdavky, tak môžem časom, energiou aj financiami podporovať to, čo mi dáva zmysel.

Vďaka korone, sú to Liga za duševné zdravie, Global Water Partnership CEE v Bratislave a Solved.fi.

Viac sa o týchto 3 organizáciách dočítate v druhej časti tohto článku.

V súkromí pyšná na to, že som:

Začala som používať menštruačný kalíšok

Učím sa prať čo najekologickejšie, neplytvať vodou, ani energiou

Neplytvať jedlom – vyhnúť sa najväčšiemu hriechu

Učím sa a obklopujem inšpiratívnymi ľuďmi. Toto sú niektorí z nich, ktorých si veľmi vážim a rešpektujem, sledujem a podporujem ich všestranný rast, ktorý inšpiruje a obohacuje aj mňa.

Oblaky (ZDob)

Pavol Štiblarik je ako môj mladší brat z Humenného. Spoznali sme sa v komunitnom bývaní v roku 2012 a odvtedy sme obaja dospeli, ale podstata priateľstva sa len prehĺbila. Vždy rád improvizoval so stravovaním a dnes napísal o svojej ceste knihu. Pokúša sa vyzbierať dosť peňazí a znalostí, aby jeho ImproCooking bol úspešný biznis. Chce preraziť aj v zahraničí, je priateľský a vie sa všade dostať, lebo má veľa záujmov a hustú sieť známostí. Prekladám jeho knihu do Aj, nech sa tiež niečo naučím o jeho Ceste. Keď som otehotnela, zložil nádhernú pieseň, ktorú nám hral aj na Svadbe. Jeho muzika je určená ľuďom, nezakladá si na dokonalosti, skôr na autenticite. Teraz zobral svoj záujem na novú úroveň, vďaka muzike, dokáže financovať dobročinné projekty, ktoré mu dávajú zmysel. Má výnimočný talent starať sa o ľudí, či už starších, ľudí so svalovou dystrofiou, mozgovou obrnou alebo deti, najmä autistické. Rád si vychutná kúpanie v ľadovom jazere a spánok.

Pali by rád s Vami zdieľal:

Muzika:

Najnovší hit o korone https://www.youtube.com/watch?v=-dLS_oFkoKk

Pesnička zo svatby https://espolonorchestra.bandcamp.com/track/je-e-te-trochu-asu-korzo

O pozitvínom prístupe https://www.youtube.com/watch?v=XcGTxZR6Oak

FB:

https://www.facebook.com/EspolonOrchestra

https://www.facebook.com/Improcooking Stiahnuť knihu TU: https://improcooking.sk/vitajte/

Liquid Flow - spájanie pohybového umenia ... nakopnutie k slobode pohybu a tancu života

https://www.facebook.com/Liquid-Flow-umenie-tiec%C5%A5-priestorom-251270712383040/

Sebastián

https://pomocdruhemu.sk/pribehy/

Lucia Ďurčová (fotoštúdio, súkromný archív)

Lucia Ďurčová je moja mladšia spolužiačka zo základnej školy, zo slovenského východu. Spoznali sme sa viac, keď som bola na materskej a ona potrebovala doučiť ruský jazyk, aby rozumela korešpondencii a mohla získané vedomosti využiť v Projekte Venus. Zaujímajú nás témy o urbanistike a enviromentalizme. Pracovne sa venuje najmä projektom Ochrana vodných zdrojov Slovensko, Za našu vodu, ale aj aktivitám zameraným na ochranu zdravia a životného prostredia. Je zapojená do First Plogging Slovakia a Donau CleanUp a hovorieva, že to nie je len o zbieraní odpadkov, ale o komplexnosti problému a jeho riešení. Uvedomuje si dopady človeka, jeho ekologickú a sociálnu zodpovednosť za stav planéty. Jej ďalšie projekty sú zamerané na budúcnosť, ktorú si tvoríme SmartCITY.

Láska k prírode a aktívna práca na lepšej budúcnosti nás obe spája a rada sa ňou nechávam inšpirovať a môžete aj Vy.

Lucia by rada s Vami zdieľala:

Urbanistika:

Smart city- TVP project https://www.thevenusproject.com/, http://projekt-udrzatelnosti.sk/

FB: //www.facebook.com/ProjektVenusSlovensko/?id=ARAuTWaSHUH8jkYUPt6XiV_jtFxWtV9xuAnBXthhGrNeCBVDHYmSmYmTr5DGZvDhMK_TLQnVR_K_8paG

Ochrana vodných zdrojov Slovensko - Za Našu Vodu - https://www.zanasuvodu.sk/

FB: https://www.facebook.com/zanasuvodu/

Aktivity s pridanou hodnotou pre spoločnosť aj životné prostredie v spolupráci s:

Human Health Institute: https://www.hhi.institute/

Pokora (ZDob)

Ja a Ty:

Ako človek veriaci v evolúciu a túžiaci po monoteizme sa zamýšľam, či sa dať pokrstiť ako grécky katolík alebo arménsky kresťan. Chcem napísať knihu o 2020. Chcem dať prácu kamošom, ktorí vedia remeslá a môžu mi pomôcť s prerábkou bytu a nahraním pesničiek, ktoré mám v šuplíku. Chcem dať svoj čas ľuďom, ktorí už roky nezištne pracujú na svojich snoch: konkrétne Lucii, Paľovi a Radovi (o ňom nabudúce).

Chcem s nimi tráviť svoj voľný čas, a keď už som za počítačom, robiť niečo užitočné, aby pomocou synergetiky vznikli nové súhry, príležitosti a spolupráce. Chcem len nakopnúť tých, ktorí to potrebujú, vtedy som užitočná ja, lebo toto jedno JA viem.

A čo vieš TY? V čom Ťa môžem nakopnúť? Naloguj sa a napíš mi do diskusie, pokúsim sa odpovedať každému.

Tento článok má dosť napínavé pokračovanie, rozuzlenie aj pointu... však si onedlho prečítate... ak chcete.

Vďaka za prípadne zvýšenie karmy alebo zdieľanie na sociálnych sieťach.

Zakotvenie 2011 (ZDob)