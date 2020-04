Milá-nová Vláda, (ktorý Milan, je otázne, Rastislav Štefánik asi nie, Hodža dúfam)

9. apríla 2020, Bratislava, niekde oproti Zoo Máte odo mňa zmeškaný „Hovor o Nevypovedanom“, Ja som Vás nevolila, ale reprezentujete ma, keďže som Slovenka, tak Vám píšem. Vnímam Vás aj s vďačnosťou, aj s kritickým rozumom.

11.04.2020 tulipan pri Dunaji (ZDob)

„Total Black Out‟ na vyriešenie demografie, alebo „Total Lock Down‟ na vyriešenie národnej bezpečnosti ... by bol v súlade s tým, čo hovoria odborníci na verejné zdravotníctvo na Slovensku.

To, že by mali neželateľné ekonomické dôsledky, neverím... Potrebujem čísla... pán Sulík. Treba myslieť aspoň strednodobo, keď už nie dlhodobo.

Keby štát uzatvoril svoje hranice na 6 týždňov a fungoval by inertne sám pre seba, bolo by to ekonomicky výhodné, nie nevýhodné. Pokúsim sa vysvetliť prečo. Rátame všetci so spomaleným rastom ekonomiky. WTO má svoje odhady. Vieme odhadnúť, o koľko menej sa vyrobí tovarov a o koľko menej bude k dispozícii služieb, aj ako sa to odzrkadlí na výbere daní, aj na ich re-distribúcii. Keď za 6 týždňov dostaneme vírus a s ním aj sprievodné javy pod kontrolu, ekonomike to prospeje.

Lenže takto rozmýšľať, by bolo možné len v krajine, kde by Politici nestrašili národ, ale edukovali by Občana.

... za pomoci verejnoprávnych médií... v sférach ako je finančná gramotnosť, kde by fungovali kurzarbeit, aj nájomné byty, vzdelávalo a pracovalo by sa z domu.

Čo spraví štát pre jednotlivca, ako kompenzáciu ušlého príjmu? Každej rodine pribudli povinnosti. Postarať sa o vzdelanie a voľný čas svojich ratolestí, niektorí sú na povinných OČR, iní na povinných home-officoch, iní sú v nútenej a nelogickej karanténe, iní na vymyslených PNkách...

Čo ak sa človek „DOMA necíti vo svojej koži“: obete domáceho násilia, psychicky slabší jedinci, ľudia pod jednou strechou žijúci s cholerikmi a alkoholikmi, ľudia, ktorí sú nútení sa starať o nesvojprávnych – umierajúcich, novorodencov, pacientov...

Keďže sme poslušnými platcami daní, vyžadujeme od štátu niečo a NESLOBODA ani POLICAJNO-VOJENSKÁ diktatúra to nie je. Mne by sa páčilo, keby sa Politici vedeli ospravedlniť, že v konkrétnom čase konali podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a dnes už by konali rozumnejšie, lebo majú potrebný nadhľad a odstup.

Vyžadujeme od Politikov niečo... a nie sú to ani videá kolón, ani zastrašovanie, ani nejasné šarvátky a „nápadíky“ ako bude ekonomika a každý ekonomicky činný jedinec odškodnený, ak bude povinne nepracovať alebo pracovať oklieštene... chceme vedieť, kedy budú otvorené prevádzky, športoviská, kedy budú verejné podujatia a kedy bude možné sa opatrne združovať... či už v kostole, na koncertoch, na terasách, na prechádzkach s kamarátmi... legálne, nie „protištátne“.

Penalizujú sa proti-systémoví, keď systém nefunguje...

Je rok 2020... pred voľbami ste sa báli Kotlebu a jeho pseudo-fašizmu ... teraz sa pozrite do zrkadla... trocha sebareflexie by som poprosila...

Toľko zatiaľ k vnútroštátnym záležitostiam. Ale Premiér nás reprezentuje aj navonok, keďže sme PARLAMENTNÁ DEMOKRACIA.

Prečítajte si, prosím, teraz všetci znova ÚSTAVU.

#

Chápem, je núdzový stav, ok... a ste tu podaktorí krátko... beriem... ale tak sa inšpirujme v zahraničí.... vo V4, v EÚ, v Európe v širšom slova a zmysle, v Eurázii, v euroatlantickom priestore... skrátka, niekde. Počúvajme WHO... a rešpektujme Chartu OSN...

Načo tu máme Strednú Európu? Pozor, teraz trocha irónie: Aby bolo rodinám cezhraničným znemožnené prežívať „Veľkonočné mystérium spolu?“

Podľa mňa by mal každý Premiér, v rámci strednej Európy, mať 6 týždňov možnosť, spoznať svoje obyvateľstvo. Keď si otestuje disciplinovanosť... tak by si mali dať spolu konferenčný hovor, v našom prípade Matovič (keďže už sa naučil ich mená) s kolegami v ČR, PL, Maď... a ich proti-CORONA19 štábmi (zámerne používam tento „amerikanizmus“) ... o tom, čo sa naučili a ako si navzájom pomôžu... personálne, ekonomicky, sociálne... budú zdieľať naučené... po dobu 2 mesiacov, a keď to pôjde, otvoria sa hranice, vo V4 navzájom. Prípadne zapojiť aj Rakúsko, kde veľa Slovákov pracuje, alebo Nemecko v duchu Mitteleuropa, alebo Slovinsko...

Toto všetko v zmysle odkazu Hodžu a Bjørnsona. Však sme malinkí, tak nech je nás počuť.

Ďalšie štádium EÚ... alebo OBSE... alebo Rada Európy... alebo iná platforma... načo sme ich členmi? Prečo sme sa tam tak urputne snažili dostať tam?

Len kvôli fondom a grantom? Tak milí Politici, ale potom naučte obyvateľstvo pomocou verejno-právnej televízie a médií písať projekty a reagovať na výzvy... nech sa vedia o seba postarať aj bez Vás.

Koordinácia v rámci EÚ je podľa mňa vitálna a vítaná.

Pretože, toto je len prvá výzva...

#

Ďalšia rana budú teroristické útoky.

Na migrantov teraz nikto nemyslí, kto by chcel prejsť talianskym opaskom? Ale medzičasom ... ISIS silnie... Každý sa sústreďuje na svoje národné záujmy a vodcovia metropol sa budú čudovať, keď sebe vražedné komandá zaútočia na civilné obyvateľstvo v Európe.

Korona je tej istej rodiny ako španielska chrípka. Prirovnanie ku SARS je podľa mňa krátkozraké. Efekt a dôsledok bude minimálne 1.5 roka, možno aj 3 ... preto treba strednodobo plánovať.

Aj keď nie som fanatický ekonomický liberál, mali by sa urobiť opatrenia, aby tá ekonomika štátu neklesla až tak nízko... ako prognózy vravia... zo strednodobého horizontu sú na to efektívne prostriedky a pán Sulík ich pozná.

Volila som v každých voľbách. Teraz som trpela asi 3 mesačnou insomniou.

O Korone viem od novembra 2019. Prečo sa ten vírus asi volá, ako sa volá? Vtipov na túto tému už bolo dosť. Prečo však Pellegrini nezakročil už v novembri alebo decembri 2019? Nech mi nikto nehovorí, že on a jeho tím nečítajú zahraničnú tlač a nepoznajú históriu pandémii...

Na Slovensku sa o Korone začalo hovoriť až po voľbách. Prečo? Aby tie voľby nejako dopadli... A dopadli. Zdanlivým víťazstvom širokej a nesúrodej opozície proti SMERU.

Otázka znie, kto je dnes hrdinom dňa... Pellegrini alebo Matovič? Obidvaja, alebo ani jeden... a to je škoda, nie, milá nová Vláda.

Šťastie majú tí, čo teraz nevládnu. Nie je to ľahká doba. Nekritizujem. Som rada, že to niekto riadi. Ale keďže reprezentuje aj mňa, mám istú predstavu a tú artikulujem.

#

Chcem Mier a chcem udržateľné Životné Prostredie. V realite, nie iba na papieri.

Mier chcú asi všetci vo Vláde... životné prostredie je priorita málokoho.

Našťastie, príroda je múdrejšia a jeden vírus ju len posilní (či v labáku zmutovaný, alebo od netopiera pochádzajúci, je irelevantné).

Tretia svetová nehrozí. Sledujem Putina s Trumpom na Veľkej šachovnici, ako spolu pijú vodku.

Ide okolo Boris Johnson a logne si, čo hrdlo ráči ... najprv obetuje slabých, potom sa uvedomí, že to nevyzerá veľmi morálne, tak zmierni rétoriku.

Uvažujúc o Brexite, nie je úplne nerozumné, že kontinent a ostrov majú inú taktiku... zmiernenie pandémie verzus dosiahnuť jej vrchol čo najskôr... najmä z pohľadu lekcií naučených pre ďalšiu prípadnú výzvu pre verejné zdravotníctvo. Tieto dva prístupy sa dopĺňajú... aj kapacitne, najprv môže byť odborná verejnosť sústredená na ostrov, a neskôr na pevninu.

Ale Irán a Čína vodku nepijú... Čína možno, ale radšej si dajú s Rusmi čaj.

#

Historické okienko, šach vznikol údajne pred 1500 rokmi, pôvodne bol vymyslený v Indii v 6 storočí a v Perzii sa zapáčil. Keď Arabi porazili Perziu, moslimský svet ho prijal za svoj a až cez Maurov sa dostal do Španielska a do južnej Európy... čiže podľa mojich zdrojov, ani USA, ani Ruská Federácia nie sú najlepšími hráčmi. Pozor na Irán.

Irán je tak trocha osamelý, ale predvídateľný jazdec. Má zmysel pre férovú hru na svetovej šachovnici. Len ostatní hráči nie, tak sa prispôsobí.

Čína má naďalej svoje sféry vplyvu, aj keď možno nie v Európe a Afrike ako predtým, ale má a zrejme im Korona z dlhodobého hľadiska pomôže. Možno je v Čine aj protilátka, veď ich TČM (tradičná čínska medicína) je staršia ako západná medicína.

V Indii sa tiež dejú veci, aj v Turecku, aj v Južnej Amerike ... sledujem to všetko a je mi mdlo... ešteže sa blížia tie americké voľby, keď už ten Putin tu na základe ústavnej zmeny bude večne.

#

Ale naspäť na Slovensko. Čo sa deje, kým ľudia sú povinne doma? Čo robí Váš kolega v najdrahšom obleku... lebo to sa mi páči úplne najmenej. Ako ste mohli s ním vôbec rokovať? Snob, ktorý si kupuje právo na zásahy do našich najcennejších prírodných bohatstiev! Nie som národniar, božechráň, som Pohanka, stredoeurópskeho typu, veľmi konzervatívne liberálna...

Prosím, dávajte pozor, čo sa deje vo Vihorlate... MORSKÉ OKO... lebo akonáhle sa bude dať, chcem tam ísť na dovolenku a vidieť to v plnej nádhere, bez investícii a veľkolepých plánov a hlavne bez ekologicky neudržateľného turizmu. Som vďačná za pána Budaja na ministerstve životného prostredia, ale takýchto klenotov je veľa, tak som zvedavá, či nám ich ochráni všetky.

&

Lúčim sa s poloironickým sloganom: „ Za socializmu, bolo viac SLOBODY ako túto VEĽKÚ NOC.“ Neviem, socializmus u nás de facto nebol a ja som bola malá. Brali sme to s rezervou a vedeli sme sa v tom hýbať, rovnako, ako dnes.

Vďaka za pozornosť,

PS. Pokiaľ možno, pekný núdzový stav Všetkým

11.04.2020 Pamätník obetiam holokaustu Arménov a autorka textu v rúšku (Evan)